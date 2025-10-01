Parte da Napoli la fiaccolata digitale per Gaza

Una fiaccolata che non si spegne e che unisce persone da ogni parte del mondo.?È questa l'immagine che prende forma su www.LightsForGaza.com, il progetto nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, che sta trasformando la rete in un luogo di memoria, solidarietà e speranza. L'idea è semplice e potente: chiunque, con un click, può accendere una

