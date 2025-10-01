Parte da Napoli la fiaccolata digitale per Gaza

Una fiaccolata che non si spegne e che unisce persone da ogni parte del mondo.?È questa l’immagine che prende forma su www.LightsForGaza.com, il progetto nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, che sta trasformando la rete in un luogo di memoria, solidarietà e speranza. L’idea è semplice e potente: chiunque, con un click, può accendere una . 🔗 Leggi su 2anews.it

parte napoli fiaccolata digitale“Lights for Gaza”, parte da Napoli la fiaccolata digitale. In un giorno boom di click dal mondo - Il progetto nasce da Pozzuoli, città simbolo di resilienza e accoglienza, e da lì si espande digitalmente in ogni continente. Da msn.com

parte napoli fiaccolata digitaleDa Napoli il grido di pace che unisce tutto il mondo: come “accendere” una luce per Gaza - Si chiama Lights For Gaza ed è nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, il progetto che sta unendo persone provenienti da ogni parte del mondo in un’unica voce di speranza e pace, come una grande fiac ... msn.com scrive

