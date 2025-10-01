Parma sequestrate 21 opere sospettate di essere false alla mostra su Dalì
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il blitz dei Carabinieri del TPC. A pochi giorni dall’inaugurazione della mostra “Dalì: tra arte e mito” a Parma, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno effettuato un sequestro di 21 opere attribuite a Salvador Dalì, ritenute non autentiche. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguito a Palazzo Tarasconi, sede della rassegna. Tra le opere sequestrate figurano arazzi, disegni, incisioni e oggetti d’arte. Le indagini e i sospetti. Le indagini hanno preso avvio dopo alcune segnalazioni della Fundación Gala-Salvador Dalí, l’ente spagnolo che tutela i diritti d’autore dell’artista, la quale aveva evidenziato dubbi sull’autenticità dei pezzi in mostra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
