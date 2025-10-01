Parma sequestrate 21 opere alla mostra di Dalì | Sarebbero false
L’esposizione ha inaugurato nei giorni scorsi a palazzo Tarasconi: l’intervento del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale che già avevano notato anomalie nell’esposizione a Roma. 🔗 Leggi su Repubblica.it
