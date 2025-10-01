Parma le temperature crollano | sabato previsti 16 gradi

L'autunno è arrivato insieme al mese di ottobre, tanto che sabato sono previsti tra i 16 e i 17 gradi di massima. Poi si tornerà a salire ma nel frattempo a Parma ci attesteremo sotto i 20 gradi. Ma oggi? Secondo 3bmeteo, i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - temperature

Parma, occhio alla pioggia: nel week end temperature in aumento

Parma, torna la pioggia. Ma le temperature resistono

Vediamo le #temperature massime registrate oggi (25/09) in città: ( medie riferite alla terza decade di Settembre 1991-2020 ) Piacenza +19.8°C - Media +23.3°C Parma +20.6°C - Media +23.5°C Reggio Emilia +22.4°C - Media +24.3°C Modena +22.7°C - Medi - facebook.com Vai su Facebook

Parma Clima, Meli: «Stagione all'altezza, episodi determinanti» - X Vai su X

Ottobre inizia con crollo termico, temperature giù fino 10 gradi - Ottobre inizia con un rilevante crollo termico fino a 10 gradi è previsto l'arrivo di aria fredda dalla Russia e ci sarà un nuovo peggioramento nel weekend. Segnala msn.com

Allerta meteo gialla: domani a Parma e provincia forti temporali - Per la giornata di sabato 27 settembre sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, co ... Come scrive gazzettadiparma.it