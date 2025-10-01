Parma blitz della polizia alla mostra di Salvador Dalì | Dubbi su autenticità delle opere
Sabato scorso, a Palazzo Tarasconi di Parma, si è inaugurata con grande partecipazione la mostra “ Dalì: tra arte e mito ”, dedicata al genio surrealista catalano. Un’esposizione che prometteva un viaggio affascinante nel mondo visionario di Salvador Dalì, tra arazzi, disegni, incisioni e oggetti d’arte. Ma a pochi giorni dall'apertura, quel viaggio si è improvvisamente trasformato in un' indagine giudiziaria, con il sequestro di 21 opere ritenute non autentiche. A condurre l’operazione è stato il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, su mandato della Procura della Repubblica della Capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
