Parlamento al voto su Gazamaggioranza prepara uno o 2 testi su piano Trump e condizioni Meloni per ok Palestina
Roma, 1 ott. (askanews) – Il riferimento al piano Trump di pace, alle due condizioni per il riconoscimento dello Stato di Palestina, ma anche un passaggio sulla Flotilla. La maggioranza di centrodestra è al lavoro sulla risoluzione da presentare domani in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In realtà, al momento non si esclude – sebbene venga considerata una ipotesi meno probabile – che vengano presentati due diversi testi. Nel caso, uno si concentrerebbe esclusivamente sul sostegno al progetto proposto dal presidente americano. “Tutto può essere”, conferma una fonte di maggioranza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
