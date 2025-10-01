Parla Onorato La quarta gamba esiste già Mappa civico-riformista per il centrosinistra in viaggio
Doveva (poteva) essere la scommessa di successo, ma l’Ohio-Marche non ha portato l’atteso vento della vittoria dalle parti del centrosinistra. Ci si chiede dunque che cosa stia dicendo questo voto. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: parla - onorato
Il 9 ottobre a Catania presenteremo il libro La giustizia non è una dea bendata. Sono onorato di poterne parlare con il Dr. Santi Bologna, magistrato, GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, e con Antonino Rapisarda, filosofo, ognuno portatore di uno sguardo - facebook.com Vai su Facebook
Parla Onorato. "La quarta gamba esiste già”. Mappa civico-riformista per il centrosinistra in viaggio - I sindaci sul territorio sono pronti, le associazioni anche, le liste "civiche" pro Ricci sono arrivate al 10,68 per cento. Lo riporta ilfoglio.it
Silvia Salis e la quarta gamba riformista: cosa bolle nel piano di Renzi - Renzi considera la sindaca di Genova Silvia Salis perfetta per incarnare l’ala moderata della coalizione. Secondo msn.com