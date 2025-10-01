Parla la madre di Evelina Sgarbi ed ex di Vittorio Barbara Hary | Ho provato pena nel vederlo così sciupato ed esibito in questo modo Condivido la richiesta che sia assistito da un tutore sta male

A Dentro la Notizia si parla del ‘ caso Sgarbi ‘ con la figlia Evelina che ha depositato tramite avvocato la richiesta di un tutore per il padre che “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Richiesta alla quale il critico d’arte ha detto di volersi opporre. E Barbara Hary, ex di Vittorio Sgarbi e madre di Evelina Sgarbi, è intervenuta nel programma del pomeriggio di Canale5, condotto da Gianluigi Nuzzi. “Condivido la richiesta di mia figlia. Vittorio ha bisogno di cure, abbiamo visto che lui sta male, è sofferente e pensiamo che non sia curato nel modo giusto e non è in grado di essere come era prima”, le parole di Hary. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parla la madre di Evelina Sgarbi ed ex di Vittorio, Barbara Hary: “Ho provato pena nel vederlo così sciupato ed esibito in questo modo. Condivido la richiesta che sia assistito da un tutore, sta male”

In questa notizia si parla di: parla - madre

Robbie Williams parla della malattia dei genitori: “Mia madre ha la demenza, mio padre il Parkinson”

Strage di Altavilla, parla la figlia di Antonella Salamone: "Mia madre bruciata sulla collina"

Valentina Greco trovata in un armadio: l’intuizione della madre, parla il fratello, in arrivo l’interrogatorio

A PalermoToday parla la madre del giovane morto durante la sparatoria di Monreale dello scorso aprile, nella quale hanno perso la vita anche il cugino Andrea Miceli e l'amico Masino Pirozzo. Poi il ricordo di quella sera: "Avevo un brutto presentimento..." - facebook.com Vai su Facebook

“Vittorio Sgarbi sta male e ha bisogno di cure”: parla l’ex del critico d’arte e madre di Evelina Sgarbi - Nella questione sollevata da Evelina Sgarbi riguardo le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, interviene Barbara Hary, ex del critico d'arte nonché ... Scrive fanpage.it

MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 30/09: «VITTORIO SGARBI, LA FIGLIA EVELINA CHIEDE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PARLA LA MADRE BARBARA HARY» (VEDI ... - Barbara Hary, ex di Vittorio Sgarbi e madre di Evelina Sgarbi è intervenuta oggi a “Dentro la Notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, e ha commentato la richiesta della figlia di un amminis ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it