Parla la madre di Evelina Sgarbi ed ex di Vittorio Barbara Hary | Ho provato pena nel vederlo così sciupato ed esibito in questo modo Condivido la richiesta che sia assistito da un tutore sta male

A Dentro la Notizia si parla del ‘ caso Sgarbi ‘ con la figlia Evelina che ha depositato tramite avvocato la richiesta di un tutore per il padre che “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Richiesta alla quale il critico d’arte ha detto di volersi opporre. E Barbara Hary, ex di Vittorio Sgarbi e madre di Evelina Sgarbi, è intervenuta nel programma del pomeriggio di Canale5, condotto da Gianluigi Nuzzi. “Condivido la richiesta di mia figlia. Vittorio ha bisogno di cure, abbiamo visto che lui sta male, è sofferente e pensiamo che non sia curato nel modo giusto e non è in grado di essere come era prima”, le parole di Hary. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

