Quattro nomi per la Toscana Rossa che punta a convincere la circoscrizione dell’Empolese Valdelsa alle prossime regionali. Accanto al capolista Pietro Bufano (alias Piero) – milanese, 74 anni, da venti residente a Empoli dopo il trasferimento per lavoro a Firenze, ex bancario di Mps con ampie esperienze in politica e nel mondo dell’associazionismo –, ci sono Maria Piera Fusi, Mattia Aloi e Anna Bencini. Pietro Bufano e Maria Piera Fusi si sono presentati alla città domenica sera con un evento elettorale organizzato a Ponzano. "Un evento molto partecipato. Un momento per confrontarsi oltre i microfoni, oltre i ’soliti’ seppur giusti comizi da campagna elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Parla il capolista Bufano: "La sinistra siamo noi"