Pari con il Faenza | il Futball Cava Ronco fuori dalla Coppa

Forlitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Futball Cava Ronco fuori dalla Coppa. A condannarlo il pareggio contro il Faenza per 2-2. Padroni di casa in vantaggio dopo appena quattro minuti con un calcio di rigore di Ulivieri. Il pari degli ospiti arriva al 39’ con Laghi. Ma i manfredi tornano avanti al 44’ con un grande diagonale di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pari - faenza

Eccellenza. Coppa, blitz esterni per Massa e Faenza. Pari del Russi col Cava Ronco dell’ex Salomone

Prima Categoria. Poker del Savio. Il Faenza di misura. Pari del Cotignola

Eccellenza. Coppa, blitz esterni per Massa e Faenza. Pari del Russi col Cava Ronco dell’ex Salomone - La prima giornata della Coppa Italia di Eccellenza ha proposto spunti interessanti, ad una settimana dall’inizio del ... Secondo sport.quotidiano.net

Futball Cava Ronco, ecco lo staff dei Primi Calci 2018: mister Martinetti sarà affiancato da Mattia Zattoni - Il Futball Cava Ronco ufficializza la composizione dello staff tecnico della categoria Primi Calci 2018, confermando il forte impegno del club nel valorizzare il proprio settore giovanile, anche nelle ... Lo riporta forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pari Faenza Futball Cava