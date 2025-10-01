Parco Granita e ciclabile | si vede la luce
Sbloccato il cantiere fermo da mesi, si punta a terminare l’intervento di riqualificazione e realizzazione della ciclabile in zona Boario e parco Granita. I mezzi sono tornati all’opera, dopo un fermo dovuto a ragioni burocratiche legate al cambio nome della ditta che ha in mano l’appalto, secondo quanto spiegato dalla stessa giunta e presto nell’area saranno installati giochi e nuova illuminazione. Interventi attesi da tempo nella zona forse più multietnica della città. "Con la pavimentazione di percorso pedonale e pista ciclabile – spiegano dal Comune - sono ormai prossimi alla conclusione i lavori di riqualificazione del parco Granita, progetto di particolare spessore rispetto al quale l’investimento dell’Amministrazione comunale è stato pari a 370mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
