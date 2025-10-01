' Parco delle zucche' | tre weekend fra laboratori caccia al tesoro e giochi per tutta la famiglia
Sabato 4 e domenica 5, e per i successivi due fine settimana (sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19) torna a San Bartolomeo il 'Parco delle zucche' negli spazi verdi dell’Agriturismo La Torretta.Tante le attività previste per bambini e famiglie. Dalla passeggiata fra le zucche ai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: parco - zucche
Halloween arriva a Bologna: tutti gli eventi di Grand Tour Italia! Dal 4 ottobre al 2 novembre Grand Tour Italia si veste di zucche, streghe e zombie per regalare un mese da brivido a tutta la famiglia! PER I PIU' PICCOLI ? Parco delle Zucche – giochi, c - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, torna il Regno delle Zucche nel Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio https://buff.ly/CrK47du - X Vai su X
Torna il Regno delle Zucche, sei weekend di divertimento a Campi Bisenzio - Il Parco di Villa Montalvo si prepara a trasformarsi in uno speciale mondo incantato, ... Secondo gonews.it
Torna 'Il Regno delle Zucche' al parco di Villa Montalvo - Il Parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, si prepara a trasformarsi in uno speciale mondo incantato e ad ospitare, per 6 weekend consecutivi dal 27 ... Segnala gonews.it