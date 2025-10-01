' Parco delle zucche' | tre weekend fra laboratori caccia al tesoro e giochi per tutta la famiglia

Sabato 4 e domenica 5, e per i successivi due fine settimana (sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19) torna a San Bartolomeo il 'Parco delle zucche' negli spazi verdi dell’Agriturismo La Torretta.Tante le attività previste per bambini e famiglie. Dalla passeggiata fra le zucche ai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it