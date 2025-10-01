Parasite in streaming gratuito su raiplay

parasite in streaming gratuito su raiplay: il film vincitore di 4 premi oscar. RaiPlay amplia il proprio catalogo con una selezione di titoli che hanno segnato la storia del cinema, offrendo questa volta un’opportunità imperdibile per gli appassionati. Tra le novità disponibili gratuitamente in streaming, spicca Parasite, il celebre film del regista sudcoreano Bong Joon-ho, riconosciuto con quattro prestigiosi premi Oscar. una produzione che ha fatto la storia del cinema. Uscito nel 2019, Parasite ha suscitato grande scalpore fin dal suo debutto. Non solo ha conquistato pubblico e critica, ma si è anche affermato come il primo film non anglofono a ricevere l’ Oscar come miglior film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

