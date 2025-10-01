Papa Leone XIV incontra e benedice dei bambini in Piazza San Pietro

(LaPresse) Bagno di folla per Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Il Pontefice ha incontrato, abbracciato e benedetto alcuni bambini presenti dopo aver girato con la Papamobile. Poi ha scherzato con i fedeli provenienti dal quartiere South Side di Chicago. Al termine dell’udienza, il pontefice ha salutato un gruppo di pellegrini di lingua araba provenienti dal Libano e dalla Terra Santa che portavano una bandiera palestinese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

