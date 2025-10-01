Papa Leone XIV incontra e benedice dei bambini in Piazza San Pietro

(LaPresse) Bagno di folla per Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Il Pontefice ha incontrato, abbracciato e benedetto alcuni bambini presenti dopo aver girato con la Papamobile. Poi ha scherzato con i fedeli provenienti dal quartiere South Side di Chicago. Al termine dell’udienza, il pontefice ha salutato un gruppo di pellegrini di lingua araba provenienti dal Libano e dalla Terra Santa che portavano una bandiera palestinese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV incontra e benedice dei bambini in Piazza San Pietro

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

#TG2000 - #PapaLeone all’udienza generale: portare #pace e #speranza in un mondo spezzato #1ottobre #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Papa #Vaticano #TV2000 #NEWS @tg2000it - X Vai su X

L’appello di Papa Leone XIV a pregare ogni giorno il Rosario per la pace, nel mese di ottobre, e l’annuncio a sorpresa ai fedeli: “La sera di sabato 11 ottobre, alle ore 18, lo faremo insieme qui in piazza San Pietro, nella Veglia del Giubileo della spiritualità - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV incontra e benedice dei bambini in Piazza San Pietro - Il Pontefice ha incontrato, abbracciato e benedetto alcuni bambini presenti ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Il Cardinale Simoni incontra Papa Leone XIV: il porporato in visita a San Donato a Livizzano - Domenica in una giornata dai tratti ormai autunnali ma riscaldata dal sole e dal calore di centinaia di fedeli, è stato accolto a San Donato a Livizzano ... Segnala gonews.it