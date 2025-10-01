Papa Leone all’udienza generale | portare pace e speranza in un mondo spezzato

L’udienza del mercoledì in piazza San Pietro. Occorre portare la pace e la speranza in un mondo spezzato. Così Papa Leone che all’inizio del mese dedicato al rosario ha rivolto l’invito a recitarlo quotidianamente. Il servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

