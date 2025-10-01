Papa Leone all’udienza generale | portare pace e speranza in un mondo spezzato
L’udienza del mercoledì in piazza San Pietro. Occorre portare la pace e la speranza in un mondo spezzato. Così Papa Leone che all’inizio del mese dedicato al rosario ha rivolto l’invito a recitarlo quotidianamente. Il servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
"Papa Leone ha "benedetto" il piano Trump e lo ha fatto anche Pechino, forse è qualcosa di più serio delle solite uscite di Trump"
In 50mila in piazza #SanPietro per il #Giubileo dei catechisti. Appello di #PapaLeone contro l'indifferenza
Papa Leone XIV fra i pellegrini in piazza San Pietro per l'udienza generale di questa mattina - Ansa - Nella catechesi in piazza San Pietro il richiamo di Leone XIV alla necessità del «perdono» e alla «responsabilità» a «essere nel mondo strumenti di riconciliazione». Da msn.com
Udienza Generale 17 settembre, Papa Leone XIV: il tempo silenzioso dell’attesa è grembo di risurrezione - Udienza Generale 17 settembre 2025, Papa Leone parla della speranza frutto di una silenziosa attesa abitata dall'abbandono fiducioso. Lo riporta lalucedimaria.it