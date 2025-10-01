Papa Leone all’ udienza generale | l’appello per il Madagascar

Al termine dell’Udienza Generale in Piazza San Pietro, Leone XIV ha lanciato un appello per il Madagascar, agitato dalle proteste della Gen Z che manifesta contro la situazione economica e sociale. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

