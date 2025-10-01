Paola Cortellesi racconta Petra 3 | Dopo il mio film torno a un posto sicuro per me

(askanews) – Sono passati due anni dall’inizio del percorso trionfale del suo film C’è ancora domani, che ha incassato più di 50 milioni di dollari in tutto il mondo, e ora Paola Cortellesi torna, solo nel ruolo di attrice, con uno dei personaggi che ama di più. L’8 e il 15 ottobre su Sky Cinema e NOW arriva infatti la terza stagione di Petra. Nella serie interpreta un’ispettrice un po’ burbera, ma amatissima dal pubblico, accanto al viceispettore Monte interpretato da Andrea Pennacchi, sempre diretti da Maria Sole Tognazzi. Cortellesi ha confessato: «Sul set non vedevo l’ora di ritrovarla, sono arrivata naturalmente affaticata fisicamente dalle tante cose che son successe dopo il film. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Paola Cortellesi racconta “Petra 3”: «Dopo il mio film torno a un posto sicuro per me»

In questa notizia si parla di: paola - cortellesi

Paola Cortellesi, la storia con Mastandrea, il marito Riccardo Milani, la figlia e il legame con i genitori: «Il cinema? Per loro era una scelta bizzarra»

C’è ancora domani: le opinioni degli stranieri sul film di Paola Cortellesi

Petra 3: trailer della nuova stagione con paola cortellesi

Femminicidi, Paola Cortellesi: "Non basta un film per cambiare le cose" L'attrice e regista torna con la terza stagione di Petra - X Vai su X

Petra 3 su Sky e NOW: Paola Cortellesi torna con nuove indagini tra Genova e Palermo La terza stagione vede l'ispettrice Petra Delicato, ruvida e ironica, affrontare indagini complesse a Genova e in una "pericolosa trasferta professionale" a Palermo. Al suo fi - facebook.com Vai su Facebook

Paola Cortellesi racconta “Petra 3”: «Dopo il mio film torno a un posto sicuro per me» - Non perché sia un set riposante, anzi, ma perché è un posto sicuro, ecco, è un posto sicuro per me, questo set e le persone ... Lo riporta amica.it

Paola Cortellesi: "Petra non è femminista", ma Marco sa che una donna inquieta non ha approdo - Alla conferenza di Petra 3, Paola Cortellesi e il cast svelano anticipazioni e riflessioni sul futuro della serie. Come scrive alfemminile.com