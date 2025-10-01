Paola Cortellesi | C’è ancora Petra | una femminista oltre
Uno spirito libero e inquieto, Petra Delicato, ispettore di Polizia a Genova. E in futuro chissà. "Una donna che non si può nemmeno definire femminista in senso tradizionale. Lei non combatte gli stereotipi, non li vede proprio. È oltre", dice Paola Cortellesi che interpreta questa figura femminile ironica e irriverente ispirata al personaggio creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Il primo impegno per lei dopo il successo travolgente di C’è ancora domani, suo esordio alla regia. E annuncia: "Stiamo lavorando alla scrittura del mio prossimo film. Siamo concentrati su questo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: paola - cortellesi
Paola Cortellesi, la storia con Mastandrea, il marito Riccardo Milani, la figlia e il legame con i genitori: «Il cinema? Per loro era una scelta bizzarra»
C’è ancora domani: le opinioni degli stranieri sul film di Paola Cortellesi
Petra 3: trailer della nuova stagione con paola cortellesi
Femminicidi, Paola Cortellesi: "Non basta un film per cambiare le cose" L'attrice e regista torna con la terza stagione di Petra - X Vai su X
Petra 3 su Sky e NOW: Paola Cortellesi torna con nuove indagini tra Genova e Palermo La terza stagione vede l'ispettrice Petra Delicato, ruvida e ironica, affrontare indagini complesse a Genova e in una "pericolosa trasferta professionale" a Palermo. Al suo fi - facebook.com Vai su Facebook
Paola Cortellesi: "C’è ancora Petra: una femminista “oltre“" - Bartlett "Dopo lo tsunami del mio film, ritrovare questo set è ritrovare casa". Secondo msn.com
Paola Cortellesi: «Anche io come Petra ricerco il silenzio. Nell'era dei social andrebbe coltivato di più» - L'attrice e regista di C'è ancora domani torna a interpretare la detective creata dalla penna Alicia Giménez- Scrive vanityfair.it