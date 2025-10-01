Paola Cortellesi | C’è ancora Petra | una femminista oltre

Uno spirito libero e inquieto, Petra Delicato, ispettore di Polizia a Genova. E in futuro chissà. "Una donna che non si può nemmeno definire femminista in senso tradizionale. Lei non combatte gli stereotipi, non li vede proprio. È oltre", dice Paola Cortellesi che interpreta questa figura femminile ironica e irriverente ispirata al personaggio creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Il primo impegno per lei dopo il successo travolgente di C’è ancora domani, suo esordio alla regia. E annuncia: "Stiamo lavorando alla scrittura del mio prossimo film. Siamo concentrati su questo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

