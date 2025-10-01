Pandev a Sky Sport | Lautaro è un esempio Thuram fondamentale Chivu può far crescere l’Inter

Pandev a Sky Sport. L’ex attaccante nerazzurro analizza la vittoria contro lo Slavia Praga e l’attuale momento dell’Inter. Goran Pandev, ex attaccante dell’ Inter, ha parlato negli studi di Sky Sport al termine della vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League, commentando le prestazioni di alcuni dei principali protagonisti nerazzurri e dando la sua opinione sull’attuale stagione della squadra allenata da Cristian Chivu. LAUTARO MARTÍNEZ COME ESEMPIO – «Lautaro ha segnato in sette edizioni della Champions dell’Inter? Lautaro sta dimostrando da anni che c’è, un vero capitano, un leader e se vediamo come interpreta le partite è incredibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

