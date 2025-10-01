Pandev a Sky Sport | Lautaro è un esempio Thuram fondamentale Chivu può far crescere l’Inter

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pandev a Sky Sport. L’ex attaccante nerazzurro analizza la vittoria contro lo Slavia Praga e l’attuale momento dell’Inter. Goran Pandev, ex attaccante dell’ Inter, ha parlato negli studi di Sky Sport al termine della vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League, commentando le prestazioni di alcuni dei principali protagonisti nerazzurri e dando la sua opinione sull’attuale stagione della squadra allenata da Cristian Chivu. LAUTARO MARTÍNEZ COME ESEMPIO – «Lautaro ha segnato in sette edizioni della Champions dell’Inter? Lautaro sta dimostrando da anni che c’è, un vero capitano, un leader e se vediamo come interpreta le partite è incredibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

pandev a sky sport lautaro 232 un esempio thuram fondamentale chivu pu242 far crescere l8217inter

© Internews24.com - Pandev a Sky Sport: «Lautaro è un esempio, Thuram fondamentale, Chivu può far crescere l’Inter»

In questa notizia si parla di: pandev - sport

pandev sky sport lautaroPandev: “Lautaro capitano vero ed esempio. Thuram, caratteristiche uniche. E Chivu…” - L'ex giocatore dell'Inter ha detto la sua sulla vittoria per tre a zero della squadra di Chivu contro la squadra ceca ... Riporta msn.com

pandev sky sport lautaroInter-Slavia, Pandev: “Sucic può fare una grande partita. Calhanoglu…” - Il commento dell'ex giocatore dell'Inter prima del fischio d'inizio della gara della squadra del suo ex compagno Chivu contro lo Slavia Praga ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pandev Sky Sport Lautaro