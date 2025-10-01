Panathinaikos-Go Ahead Eagles Europa League 02-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Dopo un inizio balbettante e l’uscita dai preliminari di Champions il Panathinaikos ha ritrovato quota dopo l’esonero di Rui Vitoria e cerca la seconda vittoria in questo girone di Europa League in casa contro il Go Ahead Eagles. I tryfilli hanno trovato nel traghettatore Kontis l’uomo capace di rasserenare l’ambiente e ottenere 3 risultati di prestigio nell’arco di una settimana. L’esordio europeo è stato con il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

