Pamela Anderson ha un nuovo taglio | uno shag anti-age rosso rame

1 ott 2025

Nuovo hair look per Pamela Anderson. L’attrice, ospite di un evento alla Paris Fashion Week, ha detto addio al suoi iconico biondo per un rosso copper. Un colore che non può non colpire perché l’ex bagnina di Baywatch è sempre stata fedele alla famiglia dei biondi, esplorandone tutte le potenzialità, dal miele al platino allo champagne, ma rossa non si era ancora mai vista. Pamela Anderson e il suo nuovo hair look. Mai dire mai, però, specie quando si parla di capelli, la parte del corpo con cui si gioca di più e anche l’unica che si può trasformare all’infinito, senza che nulla sia definitivo. 🔗 Leggi su Amica.it

