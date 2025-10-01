Palmisano | Mi ignorano cancellano le mie medaglie sono stanca e merito rispetto

Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di Tokyo. Era il 13 settembre. Sembra passato un secolo. La marciatrice pugliese (già oro olimpico a Tokyo 2021 e campionessa d’Europa nel 2024) attacca European Athletics che nell’annuncio degli Europei a Birmingham nel 2026 ha elencato le medaglie di Tokyo scordandosi della marcia. E di sponda la Federazione italiana:  “Questa sera ho assistito all’ennesima presa in giro – scrive su Instagram – European Athletics e i responsabili della comunicazione della Federazione hanno ripostato un post di Birmingham per annunciare gli Europei 2026 e, ancora una volta, tra le medaglie di Tokyo 2025 la mia non c’è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

“Basta, sono stanca. Le mie medaglie cancellate, ennesima presa in giro”: Antonella Palmisano furiosa contro i vertici dell’atletica italiana ed europea - L'azzurra ha denunciato la mancanza di visibilità delle sue vittorie sui canali social ufficiali degli Europei: "Marcia trattata come uno sport di Serie B, Non una svista, ma una scelta. Si legge su ilfattoquotidiano.it

palmisano ignorano cancellano mieAntonella Palmisano, sfogo social contro la FIDAL/ “Mie vittorie trattate come se non fossero mai esistite” - Antonella Palmisano si sfoga sui suoi social contro chi tratta la marcia da sport di Serie B e i suoi trionfi come poco importanti ... Come scrive ilsussidiario.net

