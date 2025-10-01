Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di Tokyo. Era il 13 settembre. Sembra passato un secolo. La marciatrice pugliese (già oro olimpico a Tokyo 2021 e campionessa d’Europa nel 2024) attacca European Athletics che nell’annuncio degli Europei a Birmingham nel 2026 ha elencato le medaglie di Tokyo scordandosi della marcia. E di sponda la Federazione italiana: “Questa sera ho assistito all’ennesima presa in giro – scrive su Instagram – European Athletics e i responsabili della comunicazione della Federazione hanno ripostato un post di Birmingham per annunciare gli Europei 2026 e, ancora una volta, tra le medaglie di Tokyo 2025 la mia non c’è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Palmisano: «Mi ignorano, cancellano le mie medaglie, sono stanca e merito rispetto»