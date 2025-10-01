Palmisano duro sfogo | Le mie vittorie sembra non esistano Mei | Per me tutti gli atleti sono uguali

Roma – Furia Antonella Palmisano. L’atleta azzurra, argento nella 35 chilometri di marcia negli ultimi Mondali di atletica andati in scena a Tokyo, è stata protagonista di un duro sfogo contro l’European Athletics, ovvero la Federazione continentale di atletica, che, nell’annunciare i prossimi Europei di Birmingham 2026, si è ‘dimenticata’ la marcia nell’elenco delle medaglie assegnate a Tokyo. Un dettaglio che l’azzurra non ha lasciato passare inosservato. “Questa sera ho assistito all’ennesima presa in giro: European Athletics e i responsabili della comunicazione della Federazione hanno ripostato un post di Birmingham per annunciare gli Europei 2026 e, ancora una volta, tra le medaglie di Tokyo 2025 la mia non c’è”, ha scritto Palmisano in un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, “prontamente, dopo la mia chiamata al Presidente e grazie al suo intervento questo post è stato rimosso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it