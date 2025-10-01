Pallanuoto i giovani da seguire nella stagione di A1 2025-2026 | chi può arrivare in Nazionale?

1 ott 2025

L’inizio di una nuova stagione porta con sé nuovi propositi e il desiderio di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Per un pallanuotista non esiste obiettivo più ambito che quello di arrivare a competere ai massimi livelli indossando la calottina della Nazionale. L’imminente inizio della serie A1 2025-2026 rappresenta un’importante opportunità per numerosi giovani giocatori di mettersi in luce agli occhi del commissario tecnico Alessandro Campagna, certamente bisognoso di reperire nuove risorse dopo la deludente rassegna iridata di Singapore. La Federazione ha mosso un ulteriore passo nella valorizzazione dei vivai consentendo alle squadre che iscriveranno a referto 14 giocatori di poter inserire nella distinta gara anche un quindicesimo elemento. 🔗 Leggi su Oasport.it

