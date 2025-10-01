Pallanuoto | al via sabato la stagione di A1 con nuove regole

Scatta la nuova stagione della pallanuoto azzurra. Il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli ha presentato a Roma gli appuntamenti principali con particolare riferimento alla 107ª edizione del campionato maschile e alla 42ª edizione femminile della serie A1, al via sabato. Nel corso della cerimonia, svoltasi nella Sala Convegni delle Piscine del Foro Italico, hanno partecipato il Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il Direttore di RaiSport Paolo Petrecca e i vertici tecnici della pallanuoto. Illustrate le novità regolamentari, a cominciare dal recepimento delle modifiche regolamentari operate dalla World Aquatics (campo di gioco ridotto da 30 a 25 metri, possesso palla di 28", secondo possesso ed esclusione temporanea di 18", 15 giocatori a referto, introduzione dei rigori in caso di parità già nella regular season), la copertura televisiva e la pianificazione stagionale delle squadre nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

