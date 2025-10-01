Pallanuoto al via la nuova stagione | presentati i campionati di Serie A1 maschile e femminile
Barelli: “Campionato più spettacolare con le nuove regole. Orgogliosi della sinergia con RaiSport” La pallanuoto italiana è pronta a ripartire. È stata presentata ufficialmente a Roma, nella Sala Convegni delle Piscine del Foro Italico, la nuova stagione agonistica che vedrà sabato 4 ottobre il via della 107ª edizione del campionato maschile di Serie A1 e della 42ª edizione femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
