Paliano ruba degli attrezzi in un' azienda agricola ma viene subito preso
Non era la prima volta che aveva preso di mira le aziende agricole della zona nel nord della provincia di Frosinone. Questa volta, però, dopo il furto è stato subito preso ed arrestato dai carabinieri. Il 40enne stava scappando dopo essere entrato in un'azienda vitivinicola di Paliano ma i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: paliano - ruba
Anagni – Ruba attrezzi agricoli in un’azienda vitivinicola di Paliano, 40enne arrestato dai carabinieri | http://tg24.info | https://tg24.info/anagni-ruba-attrezzi-agricoli-in-unazienda-vitivinicola-di-paliano-40enne-arrestato-dai-carabinieri/?utm_source=twitter&utm_ - X Vai su X
#Anagni – Ruba attrezzi agricoli in un’azienda vitivinicola di Paliano, 40enne arrestato dai carabinieri | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #rubaattrezziagricoli #40ennearrestatoinflagran - facebook.com Vai su Facebook
Ruba attrezzi in un'azienda vinicola. Arrestato - All'interno della vettura, i carabinieri hanno rinvenuto diversi mezzi agricoli di vario genere, per un valore di circa 1000 euro ... Si legge su ciociariaoggi.it