Paliano ruba degli attrezzi in un' azienda agricola ma viene subito preso

Frosinonetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non era la prima volta che aveva preso di mira le aziende agricole della zona nel nord della provincia di Frosinone. Questa volta, però, dopo il furto è stato subito preso ed arrestato dai carabinieri. Il 40enne stava scappando dopo essere entrato in un'azienda vitivinicola di Paliano ma i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paliano - ruba

paliano ruba attrezzi aziendaRuba attrezzi in un'azienda vinicola. Arrestato - All'interno della vettura, i carabinieri hanno rinvenuto diversi mezzi agricoli di vario genere, per un valore di circa 1000 euro ... Si legge su ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Paliano Ruba Attrezzi Azienda