Palestinesi schiavi moderni | espropriati e resi vagabondi
Ricordiamo bene la disturbante clip satirica, creata con l’intelligenza artificiale, di Gaza trasformata in una riviera per ricchi villani. Trump e Netanyahu venivano raffigurati in costume, radiosamente stravaccati a bere . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: palestinesi - schiavi
Persino la satira 40 anni fa trattava il massacro dei palestinesi. La Storia non è iniziata il 7 ottobre - facebook.com Vai su Facebook