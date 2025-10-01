Palestina flash mob davanti all’ospedale di Rovigo

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rovigo, 1 ottobre 2025 - Luci sulla Palestina, il titolo del flash mob che si svolgerà oggi (giovedì due) davanti allospedale di Rovigo. Torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. ‘Durante il flash mob leggeremo anche i nomi del 1677 operatori sanitari uccisi a Gaza’, annunciano gli organizzatori. La manifestazione scatterà alle 21 davanti all’ingresso principale dell’ospedale di Rovigo. ‘Contemporaneamente, in 100 ospedali di tutta Italia, accenderemo insieme torce, lampade, candele, cellulari per condannare il genocidio in corso a Gaza, esprimere solidarietà al popolo palestinese, ricordare i 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

