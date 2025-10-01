Palermo segreta | viaggio iniziatico tra riti culti misterici e massoneria
Un itinerario tematico tra riti, culti misterici e tradizioni massoniche, che – attraverso un approccio interdisciplinare e l’impiego della metafora del giardino, inteso sia come spazio sacro sia come luogo di introspezione e di crescita – si propone di indagare il profondo legame tra l’essere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - segreta
Tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e visita alle catacombe: l'itinerario sulla setta segreta
L’Eleganza Segreta di Palermo: dal 16 al 19 Ottobre . . . Per maggiori dettagli visita il sito miguidi.it ?scrivici a [email protected] chiamaci al 328 3846632 - facebook.com Vai su Facebook