Palermo Inzaghi si tiene stretto il punto | Affrontata una super squadra è la strada giusta per crescere ancora

Un pareggio contro una delle formazioni più accreditate del campionato, nonostante un inizio con qualche passo falso: il Palermo di Inzaghi pareggia 0-0 contro il Venezia, al termine di novanta minuti in cui è mancata un po' di brillantezza e, forse, lucidità negli ultimi metri. La squadra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Palermo devasta il Bari: Inzaghi conquista la vetta con un 2-0 da sogno

CdS – Palermo, Bani l’idea per Inzaghi

Mercato Palermo: Gyasi è cosa fatta, Palumbo vicinissimo. Ma il DS Osti sta lavorando a un nome importante per blindare la retroguardia di Inzaghi, c’è ottimismo sulla trattativa

#Palermo Inzaghi: «Il Venezia sembra più forte del Sassuolo dell'anno scorso. Orgoglioso della mia squadra» https://mondopalermo.it/inzaghi-il-venezia-sembra-piu-forte-del-sassuolo-dellanno-scorso-orgoglioso-della-mia-squadra/… #Sicilia

Le dichiarazioni del tecnico rosanero LEGGI QUI https://www.palermolive.it/palermo-inzaghi-abbiamo-tenuto-testa-a-una-squadra-di-a-abbiamo-saputo-soffrire/ #palermofc #FilippoInzaghi #venezia #palermolive

Palermo, le gare ravvicinate si fanno sentire. Altro pari: 0-0 contro il Venezia, ma Inzaghi mantiene l’imbattibilità e resta in alto - Si pensava al solito approccio aggressivo del Palermo, alla solita partenza sprint, ma alla fine quella resta l’unica occasione ... Riporta strettoweb.com

Palermo, Inzaghi è contento del pari: “di fronte c’era una grandissima squadra, il Venezia farà come il Sassuolo lo scorso anno” - Per il tecnico del Palermo, il pari contro il Venezia è da vedere con il bicchiere mezzo pieno. Riporta strettoweb.com