Palermo Inzaghi si tiene stretto il punto | Affrontata una super squadra è la strada giusta per crescere ancora

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pareggio contro una delle formazioni più accreditate del campionato, nonostante un inizio con qualche passo falso: il Palermo di Inzaghi pareggia 0-0 contro il Venezia, al termine di novanta minuti in cui è mancata un po' di brillantezza e, forse, lucidità negli ultimi metri. La squadra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - inzaghi

