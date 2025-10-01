Palermo immensa piantagione di marijuana a Partinico | sequestro da 3 milioni di euro

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025

Il Comando Provinciale di Palermo della Guardia di Finanza ha sequestrato a Partinico una vasta piantagione di marijuana e circa 70 kg di cannabis già pronta per essere immessa sul mercato. I finanzieri, insospettiti da un forte odore, hanno scoperto un casolare adibito a laboratorio per l'essiccazione delle piante. La perlustrazione dell'area circostante ha rivelato una piantagione di circa 1.600 piante in un uliveto, il cui valore, una volta lavorate, avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. L'operazione ha anche portato alla luce un furto di energia elettrica quantificabile in 250mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

