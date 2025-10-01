Il caso è scoppiato dopo che alcuni cittadini a Palermo, si sono sentiti "offesi" nel vedere uno stand dell'Esercito italiano davanti al teatro Politeama "mentre migliaia di civili vengono sterminati a Gaza". La Cgil della città siciliana si sono infatti opposti all'esposizione dell'esercito con i mezzi militari in un momento critico per quanto riguarda il tema della guerra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Palermo, Crosetto agli attivisti: “Militari pronti a difendervi anche se siete offesi”