Palermo Crosetto agli attivisti | Militari pronti a difendervi anche se siete offesi

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso è scoppiato dopo che alcuni cittadini a Palermo, si sono sentiti "offesi" nel vedere uno stand dell'Esercito italiano davanti al teatro Politeama "mentre migliaia di civili vengono sterminati a Gaza". La Cgil della città siciliana si sono infatti opposti all'esposizione dell'esercito con i mezzi militari in un momento critico per quanto riguarda il tema della guerra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

