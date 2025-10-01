Palermo celebra la Giornata mondiale della salute mentale con incontri arte e cultura

Il 10 ottobre il capoluogo siciliano ospita per la seconda volta la Giornata mondiale della salute mentale. Una giornata di dibattiti scientifici, spettacoli e musica per sensibilizzare sul tema dei disturbi psichici e combattere i pregiudizi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Venerdì 10 ottobre PALERMO sarà il cuore pulsante della salute mentale in Italia, ospitando per la seconda volta la GIORNATA

Giornata Mondiale della Salute Mentale a Palermo: Eventi e Attività da Non Perdere - Partecipa a eventi coinvolgenti e scopri risorse preziose per il benessere psicologico.

