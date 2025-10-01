Palermo capitale della salute mentale | una ricca giornata di eventi tra scienza e cultura

Venerdì 10 ottobre PALERMO sarà il cuore pulsante della salute mentale in Italia, ospitando per la seconda volta la GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE. La Manifestazione, voluta dalla FONDAZIONE TOMMASO DRAGOTTO e prodotta da BIG MAMA PRODUCTION, vedrà coinvolti numerosi esperti del mondo della psichiatria che affronteranno la malattia mentale come fattore di civiltà, di diritto e di salute pubblica. Per l’OMS, oltre 1 persona su 8 nel mondo (quasi 1 miliardo di persone) convive con un disturbo mentale. In Europa il 17 adulti su 100 sono affetti da problemi di salute mentale, mentre in Italia, circa 18 milioni di cittadini hanno a che fare con un disturbo psichiatrico significativo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Palermo, capitale della salute mentale: una ricca giornata di eventi tra scienza e cultura

Palermo capitale della salute mentale: tra scienza, arte e lotta alla solitudine

