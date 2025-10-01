Palazzo Zanca illuminato di rosa per sostenere la ricerca Airc
Anche quest'anno il Comune di Messina partecipa alla Campagna Nastro Rosa di Airc, dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza della ricerca e della prevenzione del tumore al seno. Oggi, 1° ottobre, Palazzo Zanca si tingerà di rosa, in un gesto concreto di vicinanza a tutte le donne e di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Mercoledì 1 ottobre, a Palazzo Zanca, in primo piano ill tema della prevenzione.
