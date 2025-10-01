Palazzo Miniscalchi | da casa a museo

Veronasera.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita guidata al Palazzo e al Museo Miniscalchi - Domenica 12 Ottobre 2025. Aggirarsi per le sale di un antico palazzo circondati da opere d'arte, ascoltare aneddoti su come si è formata una collezione eclettica, osservare da vicino oggetti rari e misteriosi, stupirsi per non averli mai visti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzo - miniscalchi

Concerto per violoncello a Palazzo Miniscalchi

‘Capolavori su Carta’ alla Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo a Verona - «Da questa cognizione nasce un certo concetto e giudizio che si forma nella mente quella tal cosa, che poi espressa con le mani si chiama disegno, si può conchiudere che esso disegno altro non sia che ... Secondo exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Miniscalchi Casa Museo