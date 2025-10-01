Palazzo Miniscalchi | da casa a museo
Visita guidata al Palazzo e al Museo Miniscalchi - Domenica 12 Ottobre 2025. Aggirarsi per le sale di un antico palazzo circondati da opere d'arte, ascoltare aneddoti su come si è formata una collezione eclettica, osservare da vicino oggetti rari e misteriosi, stupirsi per non averli mai visti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Concerto per violoncello a Palazzo Miniscalchi
Dalle stanze del Palazzo INA, un frammento di memoria della repressione Nel 1943 il Palazzo di proprietà dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni di Verona fu trasformato in sede del Comando generale della Polizia di Sicurezza e del Servizio di sicurezza
'Capolavori su Carta' alla Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo a Verona - «Da questa cognizione nasce un certo concetto e giudizio che si forma nella mente quella tal cosa, che poi espressa con le mani si chiama disegno, si può conchiudere che esso disegno altro non sia che ...