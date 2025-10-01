Palazzo Koch, un gioiello nascosto nel cuore di Roma visitabile gratuitamente

Roma cela in sé tesori inestimabili, alcuni noti a tutti, altri meno. Tra questi ultimi, spicca Palazzo Koch, sede storica della Banca d’Italia. Un edificio che, oltre a essere un simbolo di stabilità finanziaria, è anche un vero e proprio scrigno d’arte e storia. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Costruito tra il 1886 e il 1892 su progetto di Gaetano Koch, il palazzo è un capolavoro di architettura neorinascimentale. Le sue linee eleganti lo rendono un’opera d’arte a tutti gli effetti. Come visitare Palazzo Koch, ricca collezione d’arte Visitare Palazzo Koch significa fare un viaggio nel tempo, alla scoperta di un’epoca in cui l’eleganza e la maestosità erano elementi imprescindibili dell’architettura. 🔗 Leggi su Funweek.it