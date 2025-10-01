Palazzo Koch un gioiello nascosto nel cuore di Roma visitabile gratuitamente
Roma cela in sé tesori inestimabili, alcuni noti a tutti, altri meno. Tra questi ultimi, spicca Palazzo Koch, sede storica della Banca d’Italia. Un edificio che, oltre a essere un simbolo di stabilità finanziaria, è anche un vero e proprio scrigno d’arte e storia. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Costruito tra il 1886 e il 1892 su progetto di Gaetano Koch, il palazzo è un capolavoro di architettura neorinascimentale. Le sue linee eleganti lo rendono un’opera d’arte a tutti gli effetti. Come visitare Palazzo Koch, ricca collezione d’arte Visitare Palazzo Koch significa fare un viaggio nel tempo, alla scoperta di un’epoca in cui l’eleganza e la maestosità erano elementi imprescindibili dell’architettura. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: palazzo - koch
Palazzo Koch, un gioiello nascosto nel cuore di Roma visitabile gratuitamente
Palazzo Koch, un gioiello nascosto nel cuore di Roma visitabile gratuitamente
Palazzo Koch, un gioiello nascosto nel cuore di Roma visitabile gratuitamente
Palazzo Koch è a Roma, in via Nazionale - X Vai su X
Visita gratuita a Palazzo Koch Banca Italia: un tesoro d'arte e storia nel cuore di Roma. Prenota la prossima data disponibile #roma #funweekroma #palazzokoch #centroroma #cosavedereroma - facebook.com Vai su Facebook