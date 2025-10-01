Palazzo di Giano s’illumina di rosa per l’Airc

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosa, è il colore di cui s’illuminerà per più giorni anche il nostro Palazzo Comunale, Palazzo di Giano, da oggi, 1° ottobre, a sostegno della campagna Airc-Fondazione per la ricerca sul cancro. Un piccolo segnale che però condivide una grande causa, e che si aggiunge alle tante altre iniziative che ci saranno in tutta Italia in un mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione e all’informazione sul tumore al seno (airc.it). Per sostenere le donne e il lavoro dei ricercatori torna inoltre la spilla con il nastro rosa incompleto di Airc, distribuita a fronte di una donazione minima di 2 euro disponibile in diverse farmacie per tutto ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

palazzo di giano s8217illumina di rosa per l8217airc

© Lanazione.it - Palazzo di Giano s’illumina di rosa per l’Airc

In questa notizia si parla di: palazzo - giano

palazzo giano s8217illumina rosaPalazzo di Giano s’illumina di rosa per l’Airc - Rosa, è il colore di cui s’illuminerà per più giorni anche il nostro Palazzo Comunale, Palazzo di Giano, da oggi, ... Lo riporta lanazione.it

Nuovo assalto a Palazzo Rosa. Abbattono la porta di una casa, “Altro tentativo di occupazione” - Ponsacco, 9 agosto 2025 – Il problema è sempre lì, dentro e intorno a quell’enorme palazzone – per tutti, qui, è solo Palazzo Rosa – che continua a essere la croce di Ponsacco, quel nodo con cui la ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Giano S8217illumina Rosa