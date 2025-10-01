Palazzo di Giano s’illumina di rosa per l’Airc

Rosa, è il colore di cui s’illuminerà per più giorni anche il nostro Palazzo Comunale, Palazzo di Giano, da oggi, 1° ottobre, a sostegno della campagna Airc-Fondazione per la ricerca sul cancro. Un piccolo segnale che però condivide una grande causa, e che si aggiunge alle tante altre iniziative che ci saranno in tutta Italia in un mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione e all’informazione sul tumore al seno (airc.it). Per sostenere le donne e il lavoro dei ricercatori torna inoltre la spilla con il nastro rosa incompleto di Airc, distribuita a fronte di una donazione minima di 2 euro disponibile in diverse farmacie per tutto ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzo di Giano s’illumina di rosa per l’Airc

Due passi nei vicoli sbirciando la bellezza dei palazzi di Strada Nuova. Avete capito di che palazzo si tratta? A proposito di due passi nei vicoli, domani alle 18 e alle 20:30 farò una passeggiata nei nostri vicoli con i soci della mia @associazioneculturalegiano - facebook.com Vai su Facebook

