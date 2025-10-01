Pagò due persone per massacrare di botte l' ex-fidanzata | condanna a 9 anni confermata in Appello

Firenzetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai più di un biennio fa, Martina Mucci fu intercettata, picchiata e sfregiata sotto la propria abitazione a Prato, alla Pietà. E nelle scorse ore, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 9 anni di reclusione per Emiliano Laurini, ex-fidanzato della giovane cameriera. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: persone - massacrare

Due persone sono state arrestate per aver fatto volare un drone vicino al palazzo presidenziale polacco - Le autorità polacche hanno detto di aver arrestato due persone accusate di aver fatto volare un drone vicino al palazzo presidenziale di Varsavia, il Belweder, una delle sedi dove risiede il capo di ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Pag242 Due Persone Massacrare