Pagò due persone per massacrare di botte l' ex-fidanzata | condanna a 9 anni confermata in Appello

Ormai più di un biennio fa, Martina Mucci fu intercettata, picchiata e sfregiata sotto la propria abitazione a Prato, alla Pietà. E nelle scorse ore, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 9 anni di reclusione per Emiliano Laurini, ex-fidanzato della giovane cameriera. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it