Pagelle Villarreal Juve Primavera Youth League | Bassino con personalità male gli attaccanti – VOTI
Pagelle Villarreal Juve Primavera Youth League: i voti ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata 202526. Pagelle Villarreal Juve Primavera Youth League: i voti ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della Youth League 202526. Huli 6 Risponde sempre presente tutte le volte che viene chiamato in causa, nulla può sul capolavoro di Portela a una decina di minuti dal triplice fischio Bamballi 5,5 A turno con Rizzo si sgancia dalla difesa per provare a rendersi pericoloso, in difesa non concede troppo. Nel finale cala però un po’ rischiando in qualche circostanza Bassino 6,5 Tiene bene lungo la sua fascia e non è semplice, fa valere la sua esperienza contro gli attaccanti del Villarreal Rizzo 6 Dialoga spesso con i compagni di squadra a dimostrazione della sua centralità e del suo grande coinvolgimento nel match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - villarreal
Pagelle Villarreal Juve Primavera Youth League: TOP e FLOP al termine della prima frazione
Qui Vila-Real Le immagini dell’allenamento del Villarreal verso la sfida contro la Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus Primavera Youth League LIVE: risultato, cronaca e formazioni - La Juventus Under 20 affronta il Villarreal nella competizione europea: su IlBianconero la diretta testuale del match. ilbianconero.com scrive
DIRETTA/ Villarreal Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (1 ottobre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Villarreal Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... Da ilsussidiario.net