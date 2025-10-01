Pagelle Villarreal Juve | Conceicao cambia la partita che errore David! La disattenzione finale costa cara per… VOTI

di Marco Baridon Pagelle Villarreal Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 202526. Pagelle Villarreal Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 202526 Perin 6 – Se la Juventus resta in partita e non sprofonda all’Estadio de la Ceramica in un primo tempo impresentabile, il merito è unicamente suo. Due parate decisive: su Pedraza e Buchanan. ‘Rovina’ la sua partita con la doppia lettura sbagliata nelle uscite che han portato al gol di Renato Veiga. Kalulu 6 – Cresce alla distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Villarreal Juve: Conceicao cambia la partita, che errore David! La disattenzione finale costa cara per… VOTI

In questa notizia si parla di: pagelle - villarreal

Pagelle Villarreal Juve Primavera Youth League: TOP e FLOP al termine della prima frazione

Pagelle Villarreal Juve Primavera Youth League: Bassino con personalità, male gli attaccanti – VOTI

Pagelle #VillarrealJuve Primavera I voti ai protagonisti del match - X Vai su X

?Genoa-Lazio, le pagelle dei biancocelesti: Basic regge, Cancellieri al top - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle di Villarreal-Juventus 2-2: l'ex Veiga gela i bianconeri dopo la rimonta firmata Gatti e Conceicao - 2 i top e flop e le pagelle del match: perle di Gatti e Conceicao, ma nel finale arriva la beffa con l'ex Renato Veiga. Scrive sport.virgilio.it

Villarreal-Juventus 2-2, pagelle e tabellino: Gatti e Conceicao non bastano, l'ex Veiga pareggia - La rovesciata di Gatti e il goal di Conceicao ribaltano il Villarreal, ma la Juventus si ferma ancora sul pareggio in virtù del 2- Segnala msn.com