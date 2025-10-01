Pagelle Inter Slavia Praga | Tuttosport convinto dai nerazzurri! Tanti 7 e poche sufficienze
Pagelle Inter Slavia Praga: i nerazzurri brillano anche secondo Tuttosport: Lautaro e Chivu i veri protagonisti del match. Tuttosport ha valutato positivamente la vittoria dell’ Inter per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, con una prestazione corale che ha visto i nerazzurri dominare la partita. Ecco i voti individuali: I portieri e la difesa. Sommer (6): Praticamente mai impensierito, il portiere svizzero non ha dovuto compiere interventi decisivi.. Bisseck (6): Buona prestazione difensiva, anche se non ha brillato particolarmente.. Akanji (6.5): Sostituisce Bisseck e offre una solida prestazione, senza sbagliare nessun intervento. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - inter
Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique
Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia
Inter, le pagelle del test con l'U23: Bonny si muove bene, 7,5. Dumfries 5, assist all'avversario
Pagelle Inter-Slavia Praga: Acerbi vecchio leone (6,5), Zielinski illumina (6,5) Lautaro, che bomber (8) - X Vai su X
Cagliari-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Calhanoglu illumina, Lautaro decisivo - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle di Inter-Slavia Praga 3-0: Stanek regala, Lautaro dà spetttacolo e Dumfries ci mette la firma - Lautaro Martinez fa doppietta, nel mezzo c'è spazio per il sigillo di Dumfries ... Lo riporta sport.virgilio.it
Inter-Slavia Praga 3-0: le pagelle della partita di Champions League - I migliori (tra questi l'MVP Thuram e Lautaro) e i peggiori della gara nelle pagelle di Massimo Marianella ... Da sport.sky.it