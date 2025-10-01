Pagelle Inter Slavia Praga | la Gazzetta dello Sport boccia Zielinski

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Inter Slavia Praga: Lautaro e Thuram i protagonisti della vittoria, Zielinski bocciato. I voti della Gazzetta dello Sport. Dopo la netta affermazione per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, Inter riceve giudizi positivi nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, con un solo bocciato: Piotr Zielinski. Il polacco, schierato titolare per la ventesima volta sotto la gestione Cristian Chivu, ottiene un 5,5 per la sua prestazione sotto tono. La Gazzetta sottolinea come Zielinski, che aveva impressionato negli allenamenti, non sia riuscito a trovare il suo ritmo in campo, mostrando segni di disagio, anche a causa della marcatura stretta di Zafeiris. 🔗 Leggi su Internews24.com

pagelle inter slavia praga la gazzetta dello sport boccia zielinski

© Internews24.com - Pagelle Inter Slavia Praga: la Gazzetta dello Sport boccia Zielinski

In questa notizia si parla di: pagelle - inter

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Inter, le pagelle del test con l'U23: Bonny si muove bene, 7,5. Dumfries 5, assist all'avversario

pagelle inter slavia pragaPagelle di Inter-Slavia Praga 3-0: Stanek regala, Lautaro dà spetttacolo e Dumfries ci mette la firma - Lautaro Martinez fa doppietta, nel mezzo c'è spazio per il sigillo di Dumfries ... Da sport.virgilio.it

pagelle inter slavia pragaInter-Slavia Praga 3-0: le pagelle della partita di Champions League - I migliori (tra questi l'MVP Thuram e Lautaro) e i peggiori della gara nelle pagelle di Massimo Marianella ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Inter Slavia Praga