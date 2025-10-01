Pagelle Inter Slavia Praga: Lautaro e Thuram i protagonisti della vittoria, Zielinski bocciato. I voti della Gazzetta dello Sport. Dopo la netta affermazione per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, Inter riceve giudizi positivi nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, con un solo bocciato: Piotr Zielinski. Il polacco, schierato titolare per la ventesima volta sotto la gestione Cristian Chivu, ottiene un 5,5 per la sua prestazione sotto tono. La Gazzetta sottolinea come Zielinski, che aveva impressionato negli allenamenti, non sia riuscito a trovare il suo ritmo in campo, mostrando segni di disagio, anche a causa della marcatura stretta di Zafeiris. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Inter Slavia Praga: la Gazzetta dello Sport boccia Zielinski