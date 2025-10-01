Paese sotto assedio | 40 garage trafugati con trapani e videocamere

Nella notte tra lunedì e martedì Mori è stata nuovamente presa di mira dalla cosiddetta “banda dei garage”: nel condominio Masere, a Tierno, i ladri hanno trafugato circa 40 dei 43 box del parcheggio interrato, rubando soprattutto costose biciclette e lasciando dietro di sé decine di basculanti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Travolto e ucciso da un’auto, caccia al pirata in fuga. Un paese sotto choc

Paese sotto shock: anziano muore schiacciato dal trattore in campagna

Omicidio a Marotta, paese sotto choc: sangue e morte alla festa dei bimbi. La diretta

paese sotto assedio 40Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio: la Polonia alza i jet dopo la raffica di droni russi - Attacco notturno sulla capitale ucraina: droni e missili russi segnano un nuovo capitolo della guerra in Ucraina. Scrive notizie.it

Le due madri di Garlasco nel paese sotto assedio - Inviato a Garlasco – Via Pascoli a Garlasco ormai è diventata la misura dello stato di salute del Paese. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

