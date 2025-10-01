Padre Gianni Corti | da Galbiate alla Patagonia a 100 anni dalla nascita
In occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Padre Gianni Corti (nato nel 1925 e morto nel 2013), sacerdote salesiano originario di Galbiate e missionario per oltre 60 anni in Patagonia, il gruppo “Amici di Padre Corti” e la Comunità montana Lario orientale Valle San Martino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
