Padova si illumina per Gaza | flash mob in piazza Pontecorvo

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera, alle 21, piazzale Pontecorvo si illuminerà con torce, candele e cellulari. Medici, infermieri e cittadini parteciperanno al flash mob nazionale “Luci sulla Palestina”, promosso dalla rete di sanitari e medici #DigiunoGaza.Padova è una delle oltre cento piazze ospedaliere coinvolte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

