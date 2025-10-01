Padova si illumina per Gaza | flash mob in piazza Pontecorvo
Giovedì sera, alle 21, piazzale Pontecorvo si illuminerà con torce, candele e cellulari. Medici, infermieri e cittadini parteciperanno al flash mob nazionale “Luci sulla Palestina”, promosso dalla rete di sanitari e medici #DigiunoGaza.Padova è una delle oltre cento piazze ospedaliere coinvolte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
