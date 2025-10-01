Padova ottobre di cantieri | ecco dove il calendario dei lavori
Padova si prepara a un ottobre di cantieri e chiusure stradali. Il Comune ha annunciato una serie di interventi che interesseranno diverse vie della città, con limitazioni temporanee al traffico e divieti di sosta, mentre residenti e mezzi di soccorso manterranno libero accesso alle proprietà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Padova, a ottobre partono i lavori per lo studentato di via Sarpi
INPS, al via il servizio di videochiamata per gli utenti: da ottobre attivo anche ad Aosta e Padova
Il Trio Essenza inaugura i concerti di ottobre di Padova Urbs Organi
È in programma sabato 4 ottobre nella chiesa di Sant’Andrea apostolo a Padova (fermata tram "Ponti Romani") l’Open day dell’Istituto di canto e musica per la liturgia – San Pio X. É possibile partecipare alle lezioni e incontrare i docenti nei seguenti orari: - facebook.com Vai su Facebook
Save the Date: 23 ottobre 2025 – Padova Aula Magna, Palazzo del Bo – @Unipd Tema: “Dall’arte all’ingegno: il valore delle intelligenze italiane nell’era dell’AI” Partecipazione gratuita Iscriviti: https://4e.jacobacci.com/2025/iscrizione #innovazio - X Vai su X
Tram, cantieri sulla strada regionale 11 anche davanti al centro commerciale Le Brentelle: nuove modifiche alla viabilità - Avanzano e si estendono nel comune di Rubano i cantieri per la realizzazione della nuova linea del tram Sir2. Come scrive ilgazzettino.it