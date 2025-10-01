Padova ottobre di cantieri | ecco dove il calendario dei lavori

Padova si prepara a un ottobre di cantieri e chiusure stradali. Il Comune ha annunciato una serie di interventi che interesseranno diverse vie della città, con limitazioni temporanee al traffico e divieti di sosta, mentre residenti e mezzi di soccorso manterranno libero accesso alle proprietà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it