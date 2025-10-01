Paderno tre giovani vite spezzate Ciascuno di noi contribuisca a migliorare il cortocircuito esistenziale
Voglio esprimere forte preoccupazione per la lunga catena di suicidi che ha coinvolto ragazzi e giovani adulti che hanno scelto di porre fine alla propria esistenza con un gesto estremo dal ponte San Michele di Paderno.Nell'ultimo mese ci troviamo a raccogliere la disperazione di tre giovani vite. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
"Paderno, tre giovani vite spezzate. Ciascuno di noi contribuisca a migliorare il corto circuito esistenziale" - Dopo la serie di suicidi dal ponte San Michele, la riflessione di Luigi Gasparini, presidente della cooperativa Solleva: "I servizi pubblici devono vigilare, ma un sorriso, una parola, una piccola att ... Si legge su leccotoday.it
