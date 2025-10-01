Paderno la macelleria è un bazar | maxi sequestro e multa

Doveva vendere solamente carne e alimentari, in realtà aveva quasi i contorni di un gran bazar. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in un negozio del Villaggio Ambrosiano alla periferia di Paderno Dugnano. Martedì pomeriggio, le pattuglie erano impegnate in attività di controllo del territorio nella zona periferica a ridosso della Statale dei Giovi. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: paderno - macelleria

Macelleria BDL da Sonia e Roger - facebook.com Vai su Facebook

Paderno, la macelleria è un bazar: maxi sequestro e multa - Doveva vendere solamente carne e alimentari, in realtà aveva quasi i contorni di un gran bazar. Riporta ilnotiziario.net